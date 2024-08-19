МИД РФ предупредил ФРГ об ответе на изъятие российской недвижимости

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Россия ответит на решение властей ФРГ изъять российскую собственность в Берлине, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг нее (недвижимости РФ. – Прим. ред.) и незамедлительно реагируем на малейшие поползновения покуситься на суверенную собственность нашей страны", – цитирует его РИА Новости.

Если Германия решит изъять собственность РФ, то Москва поступит так же по отношению к германской недвижимости, уточнил он. Так он ответил на предложение регионального отделения партии ХДС продать имущество России и отправить вырученные средства на помощь Украине. Тяпкин отметил, что подобного развития событий нельзя исключать, учитывая воцарившийся на Западе "правовой нигилизм".

"Чего только стоит абсолютно противозаконная заморозка российских государственных и частных активов, а также политическая дискуссия о возможности их изъятия – по сути, воровства", – напомнил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил об угрозе международной финансовой системе на фоне попыток западных стран конфисковать активы России. Так он прокомментировал сообщения в СМИ о вероятном ответе Саудовской Аравии на такой исход событий. Там, по данным журналистов, призвали распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию активов РФ, однако в местном Минфине идею не поддержали.

