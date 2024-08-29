Песков заявил, что действия ЕС в отношении активов РФ будут иметь последствия

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о юридических последствиях из-за незаконного изъятия доходов от российских активов и передачи их Украине. Об этом пишет "Газета.ру".

"По-русски – воровство наших денег", – прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля.

29 августа Европейский союз не смог разблокировать выделение 6 миллиардов евро для поставок оружия Киеву из-за отсутствия единства в организации.

В июне главы МИД Евросоюза одобрили перечисление 2,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов в "Европейский фонд мира" для военной помощи Украине. Однако, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, странам ЕС не удалось прийти к согласию в вопросе разблокировки этих средств, так как Венгрия не снимает вето. Он заявил, что у него нет надежды на то, что Будапешт согласится сделать это.

Еврокомиссия также утвердила новый транш бюджетной помощи Киеву в размере 4,2 миллиарда евро. Деньги выделят в рамках Фонда для Украины, уточнила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

