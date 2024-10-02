02 октября, 19:49Экономика
Суд арестовал счета банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в РФ
Фото: 123RF/skycinema
В Арбитражном суде Московской области было принято решение арестовать около 372 миллионов долларов на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в России. Это следует из опубликованного судом определения.
Как отмечается в материалах, меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры к Совету нацбезопасности и обороны Украины, а также Национальному банку Украины, госпредприятию Национальный фонд инвестиций Украины и упомянутым американским банкам.
По информации источника РИА Новости, истец требует признать действия ответчиков по изъятию имущества Международного резервного банка (МРБ) нарушающими права и законные интересы РФ.
Ранее Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "Америкэн Экспресс Банк". Как пояснил регулятор, это решение связано с ходатайством кредитной организации. По величине активов банк занимал 300-е место в системе России.