Суд арестовал счета банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в РФ

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В Арбитражном суде Московской области было принято решение арестовать около 372 миллионов долларов на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в России. Это следует из опубликованного судом определения.

Как отмечается в материалах, меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры к Совету нацбезопасности и обороны Украины, а также Национальному банку Украины, госпредприятию Национальный фонд инвестиций Украины и упомянутым американским банкам.

По информации источника РИА Новости, истец требует признать действия ответчиков по изъятию имущества Международного резервного банка (МРБ) нарушающими права и законные интересы РФ.

Ранее Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "Америкэн Экспресс Банк". Как пояснил регулятор, это решение связано с ходатайством кредитной организации. По величине активов банк занимал 300-е место в системе России.