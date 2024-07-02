02 июля, 10:28Политика
Суд Москвы заочно арестовал ряд украинских политиков
Фото: depositphotos/armmypicca
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, бывшего главу МИД страны Павла Климкина, украинского экс-министра финансов Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования, генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
Их обвиняют по части 1 статьи 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), уточнили в ведомстве. Приговор вступит в силу после их задержания на территории РФ или экстрадиции в России.
Все они объявлены в международный розыск.
Накануне Второй Западный окружной военный суд приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом, а также включен в перечень террористов и экстремистов) к 14 годам заключения за призывы к терроризму и распространение ложной информации о ВС РФ.