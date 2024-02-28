28 февраля, 21:03Политика
Более 20 тыс наемников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ – СМИ
Фото: 123RF/zabelin
Украинские чиновники заявили, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют более 20 тысяч иностранных наемников. Об этом сообщает The Washington Post.
В статье, ссылаясь на слова представителей Киева, указали, что международный легион Украины включает более чем 50 национальностей.
Согласно данным СМИ, ряд стран НАТО, в том числе США, Британия и Франция, направили на украинскую территорию небольшое количество спецназовцев и военных советников. Они выполняют неопределенные функции, связанные с материально-технической поддержкой и обучением, добавили журналисты.
Вместе с тем, продолжило издание, ЦРУ финансирует и частично оснащает разветвленную сеть шпионских баз по всей Украине.
"Возникший международный легион был развернут по всей линии фронта и участвовал в самых жестоких сражениях", – заключили в статье.
Ранее командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, действующего на артемовском участке фронта, рассказал, что бойцы российской стороны уже замечали военных НАТО в рядах ВСУ. По его словам, иностранцы встречаются среди наводчиков западного вооружения, связистов, летчиков и консультантов.
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