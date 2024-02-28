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Украинские чиновники заявили, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют более 20 тысяч иностранных наемников. Об этом сообщает The Washington Post.

В статье, ссылаясь на слова представителей Киева, указали, что международный легион Украины включает более чем 50 национальностей.

Согласно данным СМИ, ряд стран НАТО, в том числе США, Британия и Франция, направили на украинскую территорию небольшое количество спецназовцев и военных советников. Они выполняют неопределенные функции, связанные с материально-технической поддержкой и обучением, добавили журналисты.

Вместе с тем, продолжило издание, ЦРУ финансирует и частично оснащает разветвленную сеть шпионских баз по всей Украине.

"Возникший международный легион был развернут по всей линии фронта и участвовал в самых жестоких сражениях", – заключили в статье.

Ранее командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, действующего на артемовском участке фронта, рассказал, что бойцы российской стороны уже замечали военных НАТО в рядах ВСУ. По его словам, иностранцы встречаются среди наводчиков западного вооружения, связистов, летчиков и консультантов.