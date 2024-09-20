В МИД РФ прокомментировали передачу средств от российских активов на помощь Киеву

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Направление Брюсселем 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов на оружие для Киева показало потерю Евросоюзом самостоятельности. Об этом на полях IV Евразийского женского форума заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что первый транш доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских суверенных активов пошли преимущественно на оплату поставок Украине систем ПВО и боеприпасов.

"Они следуют бездумно. Им отшибли разум и парализовали волю для того, чтобы они продолжали следовать в фарватере конфронтационного и для ЕС самоубийственного курса", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Как добавила дипломат, эти действия являются курсом на эскалацию напряженности с Россией.

Между тем секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад ведет себя с замороженными российскими активами "как банальное ворье". По его словам, страны Запада давно бы забрали замороженные активы, если бы они чувствовали безнаказанность.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о юридических последствиях из-за незаконного изъятия доходов от российских активов и передачи их Украине. Он назвал ситуацию "воровством денег".