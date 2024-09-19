Politico: главу ЕК обвинили в захвате власти в Евросоюзе

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Издание Politico обвинило главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в захвате власти в Европейском союзе, передает телеканал "360".

По данным газеты, политик обрела полный контроль над делами объединения, потратив несколько месяцев на избавление от внутренней оппозиции. Речь идет в том числе о еврокомиссаре по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретоне.

Отмечается, что фон дер Ляйен заверила нового представителя Франции, экс-главу МИД Стефана Сежюрне, что он получит более выгодную позицию в обмен на отставку Бретона.

Таким образом, она только ослабила роль Франции в новом составе ЕК, хотя президент страны Эммануэль Макрон обеспечил ее избрание в 2019 году, отмечает автор статьи.

"Захват власти завершился", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен старается оказать давление на некоторые страны ЕС, она требует от них выдвижение женщин на посты еврокомиссаров. Таким образом она пытается избежать возможного унижения, связанного с представлением команды, в которой будут доминировать мужчины.

Глава ЕК призывала Мальту продлить мандат действующего комиссара ЕС Хелены Далли вместо отправки Гленна Микаллефа, кандидатура которого была предложена премьер-министром страны Робертом Абелой. Несмотря на давление, Абела не стал менять своего решения.

Бельгия уже заявила, что направит в ЕК женщину-комиссара в знак поддержки фон дер Ляйен, а Румыния согласилась заменить изначально предложенного ею мужчину-комиссара.

28 июня Урсула фон дер Ляйен была переназначена председателем Еврокомиссии. Решение было принято Европарламентом на пленарной сессии в Страсбурге. За фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат из 720 членов Европарламента.

Также на пленарной сессии Европарламента экс-премьер Португалии Антониу Кошта получил должность руководителя Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас

заняла пост главы дипломатии ЕС.