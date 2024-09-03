Politico: Фон дер Ляйен требует выдвигать женщин на посты в ЕК

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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен старается оказать давление на некоторые страны ЕС, она требует от них выдвижение женщин на посты еврокомиссаров, сообщает издание Politico.

По данным издания, таким образом она пытается избежать возможного унижения, связанного с представлением команды, в которой будут доминировать мужчины.

"Фон дер Ляйен оказывала давление по крайней мере на пять небольших стран ЕС, включая Словению и Мальту, чтобы они рассмотрели возможность замены выдвинутых ими кандидатов-мужчин на женщин", – говорится в сообщении.

Глава ЕК призывала Мальту продлить мандат действующего комиссара ЕС Хелены Далли вместо отправки Гленна Микаллефа, кандидатура которого была предложена премьер-министром страны Робертом Абелой. Несмотря на давление, Абела не стал менять своего решения.

Бельгия уже заявила, что направит в ЕК женщину-комиссара в знак поддержки фон дер Ляйен, а Румыния согласилась заменить изначально предложенного ею мужчину-комиссара.

28 июня Урсула фон дер Ляйен была переназначена председателем Еврокомиссии. Решение было принято Европарламентом на пленарной сессии в Страсбурге. За фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат из 720 членов Европарламента.

Также на пленарной сессии Европарламента экс-премьер Португалии Антониу Кошта получил должность руководителя Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас

заняла пост главы дипломатии ЕС.