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Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Еврокомиссии на второй срок, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение принял Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге. За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат из 720 членов Европарламента.

28 июня главы государств и правительств Евросоюза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет.

Урсула фон дер Ляйен была переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта занял пост руководителя Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас получила должность главы дипломатии ЕС.

Каллас после утверждения на пост главы евродипломатии пообещала сделать ЕС "эффективным глобальным партнером", подчеркнув, что главным вызовом считает "войну в Европе".