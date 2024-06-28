Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:58

Политика

Фон дер Ляйен, Кошта и Каллас назначены руководителями институтов ЕС на следующие 5 лет

Фото: 123RF/ulianaoliinyk

Главы государств и правительств Евросоюза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет. Об этом сообщает газета Politico.

Урсула фон дер Ляйен была переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта занял пост руководителя Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас получила должность главы дипломатии ЕС.

Каллас после утверждения на пост главы евродипломатии пообещала сделать ЕС "эффективным глобальным партнером", подчеркнув, что главным вызовом считает "войну в Европе".

26 июня послы НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Альянса. Этот пост он будет занимать ближайшие четыре года. К своим обязанностям Рютте приступит с октября, сменив норвежца Йенса Столтенберга.

Новости мира: генсек НАТО призвал Китай сделать выбор между Россией и Европой

Читайте также


политиказа рубежом
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика