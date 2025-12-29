Форма поиска по сайту

29 декабря, 18:55

Происшествия

Гособвинение попросило заочно арестовать экс-полковника ФСБ Фролова

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Гособвинение потребовало, чтобы Московский гарнизонный военный суд заочно арестовал и объявил в розыск отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

До этого инстанция оформила принудительный привод Фролова. Однако адвокаты экс-полковника ФСБ выступили против этой меры, предложив направить уведомление о слушании на последний известный адрес в ОАЭ.

Сторона защиты указала, что именно там Фролов проходил лечение зимой в прошлом году. Но из-за болезни врач запретил перелеты, поэтому вернуться на слушание апелляционной инстанции он не смог, хотя купил билеты. Адвокат добавил, что на данный момент связи с подзащитным у него нет.

Ранее СМИ писали, что экс-сотрудник федеральной службы, курируя банковский отдел управления "К" ФСБ, ежемесячно получал деньги от руководства "Кредитимпэкс Банка". Банкиры опасались отзыва лицензии. За общее покровительство Фролова они передавали ему по 100–150 тысяч сначала долларов, а позднее – евро.

Гособвинение изначально требовало назначить экс-сотруднику ФСБ 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом Фролова приговорили к шести годам, однако, посчитав, что наказание уже отбыто, его выпустили на свободу.

В материалах дела сказано, что сумма взяток, вменяемых Фролову, превышает 87 миллионов рублей. Кроме того, Фролову вменяли мошенничество, но затем дело было прекращено за истечением срока давности.

"Московский патруль": в Москве вынесли приговор двум полицейским по делу о коррупции

