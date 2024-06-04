Суд освободил от отбывания наказания экс-сотрудника ФСБ Фролова

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Московский гарнизонный военный суд освободил от отбывания наказания экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Фролова, которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Фролова приговорили к шести годам колонии, однако, посчитав, что наказание уже отбыто, его выпустили на свободу. В материалах дела сказано, что сумма взяток, вменяемых Фролову, превышает 87 миллионов рублей.

Ранее гособвинение потребовало назначить экс-сотруднику ФСБ 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

СМИ сообщали, что экс-сотрудник федеральной службы, курируя банковский отдел управления "К" ФСБ, ежемесячно получал деньги от руководства Кредитимпэкс Банка. Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100–150 тысяч сначала долларов, а позднее – евро.

Кроме того, Фролову также вменяли мошенничество, но затем дело было прекращено за истечением срока давности.