Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов выплатил свыше 20 миллиардов рублей по иску Генеральной прокуратуры, рассказал его адвокат Анатолий Кузнецов в Преображенском суде столицы, где проходят слушания.

"Сейчас в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 миллиардов и 120 миллионов рублей. Напомню, сумма иска была более 32 миллиардов рублей. Соответственно, Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 миллиардов по решению суда", – передает ТАСС его слова.

Абызова подозревают в создании преступной группировки, мошеннических действиях, нелегальном предпринимательстве, подкупе и легализации средств, полученных незаконным путем.

Уголовное дело в отношении Абызова возбудили в августе 2019 года. По версии следствия, бывший министр нарушил запрет, наложенный на него как на члена правительства РФ. В 2018 году он лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.

По данным правоохранителей, 115 миллионов долларов Абызов вложил в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых, который впоследствии реализован не был, а средства подлежали возврату в РФ. Кроме того, отмечалось, что в 2012–2018 годах фигуранты похитили у энергетических компаний СИБЭКО и РЭС 4 миллиарда рублей.

В сентябре 2021 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Абызова и Альфа-Банка 126,5 миллиона долларов.



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