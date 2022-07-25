Суд в Москве продлил арест экс-министру по делам Открытого правительства Абызову

17:57
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Преображенский суд Москвы продлил арест экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и другим фигурантам его дела, сообщает ТАСС.
По словам адвоката бывшего чиновника Александра Асниса, суд удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении до 10 ноября Абызову и другим подсудимым срока содержания под стражей, а подсудимой Заяц – домашнего ареста.
Кроме Абызова и Екатерины Заяц, по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Уголовное дело в отношении Михаила Абызова возбудили в августе 2019 года. По версии следствия, бывший министр нарушил запрет, наложенный на него как члена правительства РФ. В 2018 году он лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.
По данным правоохранителей, 115 миллионов долларов Абызов вложил в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых, который впоследствии реализован не был, а средства подлежали возврату в РФ. Кроме того, отмечалось, что в 2012–2018 годах фигуранты похитили у энергетических компаний СИБЭКО и РЭС 4 миллиарда рублей.
В сентябре 2021 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Абызова и Альфа-Банка 126,5 миллиона долларов. Соответствующий иск был направлен 4 августа 2021 года. Денежные средства взыскали в пользу государства.
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