Адвокат Фургала заявил о завершении следствия по делу

30 ноября, 23:40
Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Предварительное следствие по делу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала окончено, со 2 декабря он начнет ознакомление с материалами дела об организации преступного сообщества и семи эпизодов мошенничества, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Довгий.
"Сегодня нам было объявлено, что предварительное следствие по делу завершено, со 2 декабря мы начнем знакомиться с материалами дела", – отметил представитель стороны защиты подсудимого.
Довгий уточнил, что речь идет об обвинении в мошенничестве в сфере кредитования.
До этого сообщалось, что дело Фургала Верховный суд России направил в подмосковный суд. В каком именно подмосковном суде пройдет процесс, не сообщалось.
Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
СК вменяет ему организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал вину не признает.
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