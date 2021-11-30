Адвокат Фургала заявил о завершении следствия по делу

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Предварительное следствие по делу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала окончено, со 2 декабря он начнет ознакомление с материалами дела об организации преступного сообщества и семи эпизодов мошенничества, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Довгий.

"Сегодня нам было объявлено, что предварительное следствие по делу завершено, со 2 декабря мы начнем знакомиться с материалами дела", – отметил представитель стороны защиты подсудимого.

Довгий уточнил, что речь идет об обвинении в мошенничестве в сфере кредитования.

До этого сообщалось, что дело Фургала Верховный суд России направил в подмосковный суд. В каком именно подмосковном суде пройдет процесс, не сообщалось.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

СК вменяет ему организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал вину не признает.