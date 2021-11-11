Верховный суд направил дело Фургала в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Верховный суд России направил в подмосковный суд дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает РИА Новости.

В каком именно подмосковном суде пройдет процесс, не сообщается.

Дело должно было быть рассмотрено в Железнодорожном суде Хабаровска, однако в прокуратуре настаивали на изменении подсудности, указывая, что экс-губернатор через свои связи может надавить на суд и общественное мнение.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

СК вменяет ему организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал вину не признает.