ОНК сообщила, что Фургалу и другим заключенным СИЗО "Лефортово" запретили спать днем

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Администрация СИЗО "Лефортово" в Москве запретила заключенным изолятора спать днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова, который посетил в этом СИЗО экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала и других арестантов.

"Фургал и другие заключенные, с которыми я говорил, рассказали мне, что администрация СИЗО запретила заключенным спать днем. Хотя лежать на кровати и даже закрывать при этом глаза им не запретили. Это непонятное решение, самое главное – неясно, как его будут контролировать. Есть вопросы к данному нововведению, мы постараемся выяснить, откуда оно взялось, и вернуть все как было, потому как сон, в том числе дневной, заключенным важен", – заявил Мельников.

По секретаря ОНК, заключенные изолятора, среди которых и Фургал, также выразили недовольство тем, что в изоляторе перестали транслировать новости по радио.

"Ранее в "Лефортово" было множество радиоточек, где можно было послушать актуальные новости. Теперь же работает почему-то только одна точка, где транслируют исключительно музыку. Сергей Иванович пошутил на этот счет, что с помощью этой музыки приобщается к прекрасному, но новости – это важно для арестантов, они не должны чувствовать себя совершенно оторванными от мира", – обращает внимание правозащитник.

Он также отметил, что руководство "Лефортово" ввело еще один запрет для заключенных – теперь они не могут брать с собой на прогулку питьевую воду.

"Прогулочный дворик в "Лефортово" на пятом этаже. Не для всех заключенных поход туда является легким мероприятиям. Там есть инвалиды, люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Питьевая вода им нужна", – подчеркнул правозащитник.

Мельников уточнил, что члены ОНК направили обращение к администрации СИЗО для устранения этих проблем и будут продолжать контролировать ситуацию, чтобы изменить ее в лучшую сторону.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. На данный момент СК РФ вменяет ему организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал вину не признает.

Ранее Мосгорсуд продлил экс-губернатору срок ареста до 7 октября 2021 года. 29 июля первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законность продления срока.

