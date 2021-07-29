Апелляционный суд оставил в СИЗО экс-губернатора Фургала

Фото: ТАСС/пресс-служба Московского городского суда

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законность продления срока бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановление Московского городского суда признать законным, апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения", – заявили в суде.

Ранее Мосгорсуд продлил экс-губернатору срок ареста до 7 октября 2021 года.

Бывший губернатор был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

На данный момент СК РФ вменяет ему организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал вину не признает.

