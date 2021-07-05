Мосгорсуд продлил арест Фургалу до 7 октября

17:34
Фото: пресс-служба Басманного районного суда/Агентство "Москва"
Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, Мосгорсуд продлил срок ареста до 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Экс-глава Хабаровского края принимал участие в заседании в зале суда. В начале апреля Фургал был переведен в больницу следственного изолятора "Матросская Тишина" с коронавирусом, а в середине мая его вернули в СИЗО "Лефортово".
Бывший губернатор был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. На данный момент СК РФ вменяет ему организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал вину не признает.
Пока экс-губернатор знакомится с делом, а после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее СМИ сообщили о проверке показаний Фургала по новой методике. Бывшему губернатору Хабаровского края провели новейшую комплексную психолого-лингвистическую экспертизу на основе иностранных компьютерных программ.
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