Мосгорсуд продлил арест Фургалу до 7 октября

Фото: пресс-служба Басманного районного суда/Агентство "Москва"

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, Мосгорсуд продлил срок ареста до 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Экс-глава Хабаровского края принимал участие в заседании в зале суда. В начале апреля Фургал был переведен в больницу следственного изолятора "Матросская Тишина" с коронавирусом, а в середине мая его вернули в СИЗО "Лефортово".

Бывший губернатор был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. На данный момент СК РФ вменяет ему организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал вину не признает.

Пока экс-губернатор знакомится с делом, а после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее СМИ сообщили о проверке показаний Фургала по новой методике. Бывшему губернатору Хабаровского края провели новейшую комплексную психолого-лингвистическую экспертизу на основе иностранных компьютерных программ.

