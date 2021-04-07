Экс-губернатора Хабаровского края Фургала перевезли в больницу "Матросской Тишины"

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Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, заболевший коронавирусом, был переведен в больницу следственного изолятора "Матросская Тишина" в удовлетворительном состоянии, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, у него COVID-19, в больницу СИЗО "Матросская Тишина" его доставили в удовлетворительном состоянии", – заявила она.

О том, что Фургал заразился COVID-19, сообщил сегодня его адвокат. По его словам, у экс-чиновника была зафиксирована повышенная температура, а ранее у него имелось тяжелое заболевание легких. Юрист уточнил, что защита будет ходатайствовать в том числе о смягчении Фургалу меры пресечения, однако в первую очередь о том, чтобы ему оказали профессиональную медицинскую помощь.

Фургалу инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям. Его обвиняют в убийствах и покушениях на убийства, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и других преступлениях. По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Как установило следствие, решения о совершении убийств были приняты с целью продвинуть коммерческие интересы Фургала и его соучастников. Его причастность подтвердили показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключения произведенных судебных экспертиз и другие доказательства.