Сергею Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Басманного суда

Следователи предъявили обвинение экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу в окончательной редакции, сообщает пресс-служба СК.



Бывшему губернатору инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям. Его обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном из корыстных целей общеопасным способом организованной группой по найму.

Помимо этого, ему вменяют убийство двух и более лиц, совершенное по найму организованной группой с целью скрыть другое преступление.

Также Фургала обвиняют в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенном организованной группой.

По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Как установило следствие, решения о совершении убийств были приняты с целью продвинуть коммерческие интересы Фургала и его соучастников.

Его причастность подтвердили показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключения произведенных судебных экспертиз и другие доказательства.

Остальным участникам организованной преступной группы предъявили обвинения в зависимости от степени участия и отведенных ролей каждого в совершенных преступлениях.

Сам Сергей Фургал свою вину не признает. Адвокат экс-губернатора заявил, что он не виновен, поскольку был врачом и давал клятву Гиппократа.

Ранее по делу Фургала потребовали взыскать с него 1,5 миллиарда рублей за моральный ущерб, причиненный в результате убийства их родственников.

