Потерпевшие требуют взыскать с Фургала 1,5 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Потерпевшие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей за моральный ущерб, причиненный в результате убийства их родственников, сообщила судья Мосгорсуда Марина Ларкина.

"Потерпевшие требуют возместить им моральный ущерб, взыскав с Фургала 1,5 миллиарда рублей. В рамках уголовного дела их признали гражданскими истцами", – приводит ТАСС слова судьи.

Ларкина также добавила, что Басманным судом Москвы были арестованы 400 тысяч долларов, принадлежащие Олесе Киреевой, которая является родственницей бывшей жены Фургала Ларисы Стародубовой. Сам же бывший губернатор с данным решением не согласился.

"У нас со Стародубовой был заключен брачный контракт о раздельном ведении хозяйства. Сейчас же мы официально в разводе. К тому же неправильно арестовывать деньги Киреевой, даже если они были переданы ей Стародубовой на хранение", – заявил Фургал.

Рассмотрение жалобы на арест 400 тысяч долларов Мосгорсуд перенес на 30 сентября, так как Ларисе Стародубовой должным образом не сообщили о месте и времени заседания.

Сергея Фургала официально обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского. В этом году истекает срок давности – 15 лет по делу. Если приговор вынесут раньше, Фургал может получить пожизненный срок. Сам политик свою вину не признает.