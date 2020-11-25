Расследование дела экс-губернатора Фургала продлили до 8 мая

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Срок следствия по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продлили до 8 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его данным, оперативные действия сотрудники Следственного комитета намерены завершить до указанной даты.

"За это время следователи планируют завершить все следственные действия и предъявить экс-губернатору обвинение в окончательной редакции, после чего Фургалу для ознакомления будут предоставлены материалы дела", – отметил источник.

Предыдущим установленным сроком расследования было 8 февраля.

Ранее СК ходатайствовал о продлении ареста Сергея Фургала до 9 марта. Решение вынесет Басманный суд столицы.

Фургала обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского. В 2020 году истекает срок давности – 15 лет по делу. Если приговор вынесут раньше, Фургал может получить пожизненный срок. Сам политик свою вину не признает.

