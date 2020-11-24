СК просит суд продлить арест экс-губернатора Фургала до 9 марта

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Следственный комитет просит Басманный суд продлить арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 марта, сообщает ТАСС.

Судебное заседание назначено на 25 ноября. Начало в 12:00.

Фургала обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского. В 2020 году истекает срок давности – 15 лет по делу. Если приговор вынесут раньше, Фургал может получить пожизненный срок. Сам политик свою вину не признает.

Ранее по делу Фургала потребовали взыскать с него 1,5 миллиарда рублей за моральный ущерб, причиненный в результате убийства их родственников.

В октябре в ОНК столицы опровергли задержание сына Сергея Фургала. Там уточнили, что Антон Фургал был в Следственном комитете и подробности расскажет, если посчитает нужным.