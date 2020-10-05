В ОНК столицы опровергли задержание сына Сергея Фургала

Фото: instagram.com/anton_furgal

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников рассказал, что сына бывшего губернатора Хабаровского края не задерживали. Об этом говорится в Telegram-канале правозащитника.

В ОНК пояснили, что с Антоном Фургалом все хорошо. "Сегодня появилась информация о задержании Антона Фургала. На протяжении нескольких часов он был недоступен. Только что вышел со мной на связь", – заявил Мельников.

Как уточнил секретарь ОНК Москвы, Фургал был в Следственном комитете и подробности расскажет, если посчитает нужным.

Сергея Фургала официально обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского. В 2020 году истекает срок давности – 15 лет по делу. Если приговор вынесут раньше, Фургал может получить пожизненный срок. Сам политик свою вину не признает.

Ранее по делу Фургала потребовали взыскать с него 1,5 миллиарда рублей за моральный ущерб, причиненный в результате убийства их родственников.