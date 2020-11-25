Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу продлили срок ареста

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Басманного районного суда города Москвы

Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Карапетян.

Таким образом, Фургал останется под стражей до 9 марта. Адвокат отметил, что решение суда будет обжаловано в установленные законом сроки.

Ранее стало известно, что срок следствия по делу экс-губернатора продлен до 8 мая.

Фургала обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского. В 2020 году истекает срок давности – 15 лет по делу. Если приговор вынесут раньше, Фургал может получить пожизненный срок. Сам политик свою вину не признает.

Ранее по делу Фургала потребовали взыскать с него 1,5 миллиарда рублей за моральный ущерб, причиненный в результате убийства их родственников.