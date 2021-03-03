Суд продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу до 8 июня

Фото: пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Басманный районный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, до 8 июня.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Сергея Ивановича Фургала. Срок содержания Фургала под стражей продлен до 8 июня 2021 года", – говорится в сообщении пресс-секретаря суда.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Фургала об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Как сообщалось, о продлении срока ареста Фургала суд попросил Следственный комитет. Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-губернатора.

Фургалу инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям. Его обвиняют в убийствах и покушениях на убийства, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и других преступлениях. По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Как установило следствие, решения о совершении убийств были приняты с целью продвинуть коммерческие интересы Фургала и его соучастников. Его причастность подтвердили показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключения произведенных судебных экспертиз и другие доказательства.