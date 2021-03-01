СК просит суд продлить арест Фургала еще на 3 месяца

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Срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, хотят продлить до 8 июня. Об этом Басманный суд Москвы попросил Следственный комитет, сообщает ТАСС.

"Следствие ходатайствует о продлении избранной меры пресечения до 8 июня 2021 года", – сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Сергея Фургала.

Бывшему губернатору Хабаровского края инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям. Его обвиняют в убийствах и покушениях на убийства, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и других преступлениях. По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Как установило следствие, решения о совершении убийств были приняты с целью продвинуть коммерческие интересы Фургала и его соучастников. Его причастность подтвердили показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключения произведенных судебных экспертиз и другие доказательства.