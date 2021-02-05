Адвокат заявил о завершении следствия по делу Фургала

20:21
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала об организации им убийств предпринимателей, сообщил один из его адвокатов Михаил Карапетян.
"Сергей Иванович сегодня был уведомлен об окончании предварительного расследования уголовного дела, в рамках которого накануне ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. И с понедельника мы начинаем знакомиться с материалами уголовного дела, которое насчитывает порядка 75 томов", – цитирует Карапетяна ТАСС.
Адвокат отметил, что на ознакомление фигурантов с материалами дела выделен срок до конца апреля.
Сергею Фургалу инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям. Его обвиняют убийствах и покушениях на убийства, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и других преступлениях. По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.
Как установило следствие, решения о совершении убийств были приняты с целью продвинуть коммерческие интересы Фургала и его соучастников. Его причастность подтвердили показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключения произведенных судебных экспертиз и другие доказательства.
Сам Фургал свою вину не признает. О невиновности экс-губернатора говорил и его адвокат.
Ранее по делу Фургала потребовали взыскать с него 1,5 миллиарда рублей за моральный ущерб, причиненный в результате убийства их родственников.
СК попросил продлить арест экс-губернатору Фургалу до марта
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