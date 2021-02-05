Адвокат заявил о завершении следствия по делу Фургала

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала об организации им убийств предпринимателей, сообщил один из его адвокатов Михаил Карапетян.

"Сергей Иванович сегодня был уведомлен об окончании предварительного расследования уголовного дела, в рамках которого накануне ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. И с понедельника мы начинаем знакомиться с материалами уголовного дела, которое насчитывает порядка 75 томов", – цитирует Карапетяна ТАСС.

Адвокат отметил, что на ознакомление фигурантов с материалами дела выделен срок до конца апреля.

Сергею Фургалу инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям. Его обвиняют убийствах и покушениях на убийства, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и других преступлениях. По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Как установило следствие, решения о совершении убийств были приняты с целью продвинуть коммерческие интересы Фургала и его соучастников. Его причастность подтвердили показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключения произведенных судебных экспертиз и другие доказательства.

Сам Фургал свою вину не признает. О невиновности экс-губернатора говорил и его адвокат.

Ранее по делу Фургала потребовали взыскать с него 1,5 миллиарда рублей за моральный ущерб, причиненный в результате убийства их родственников.

