Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

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Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала С. И. до 9 марта 2021 года. Суд апелляционной инстанции определил оставить жалобы без удовлетворения, решение районного суда без изменения", – заявили в суде.

Защита Фургала просила отпустить его из СИЗО под домашний арест. По словам адвокатов, у него есть возможность отбывать его у родственников в Москве. Данная просьбы была отклонена судом.

Фургала обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского. В 2020 году истекает срок давности – 15 лет по делу. Если приговор вынесут раньше, Фургал может получить пожизненный срок. Сам политик свою вину не признает.

Ранее по делу Фургала потребовали взыскать с него 1,5 миллиарда рублей за моральный ущерб, причиненный в результате убийства их родственников.