Путин оценил работу Дегтярева на посту врио главы Хабаровского края

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, в ходе которой дал оценку его работы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе", – заявил президент.

В свою очередь, Дегтярев доложил главе государства о положении дел в регионе, на что Путин предложил ему подробно обсудить каждый вопрос.

"Попробуем найти решения", – сказал Путин.

Михаил Дегтярев был назначен Путиным врио главы Хабаровского края 20 июля 2020 года после отправки в отставку в связи с утратой доверия губернатора Сергея Фургала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава государства принимал решение, основываясь на богатом опыте законодательной активности Дегтярева.

Ранее он возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.