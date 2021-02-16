Путин оценил работу Дегтярева на посту врио главы Хабаровского края

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, в ходе которой дал оценку его работы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе", – заявил президент.
В свою очередь, Дегтярев доложил главе государства о положении дел в регионе, на что Путин предложил ему подробно обсудить каждый вопрос.
"Попробуем найти решения", – сказал Путин.
Михаил Дегтярев был назначен Путиным врио главы Хабаровского края 20 июля 2020 года после отправки в отставку в связи с утратой доверия губернатора Сергея Фургала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава государства принимал решение, основываясь на богатом опыте законодательной активности Дегтярева.
Ранее он возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
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