Новым главой комитета по спорту и туризму назначен Борис Пайкин

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Депутаты Госдумы одобрили проект постановления о назначении на должность главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи депутата от ЛДПР Бориса Пайкина. Об этом сообщает "Интерфакс".

Пайкина освободили от обязанностей первого зампреда комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Ранее во вторник нижняя палата парламента прекратила полномочия депутата Михаила Дегтярева, который был главой комитета по спорту и туризму с 2016 года, в связи с его новым назначением.

До этого Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала, который подозревается в причастности к деятельности местной преступной группировки.

Путин отправил в отставку Фургала 20 июля. Решение принято в связи с утратой доверия президента РФ.

Врио главы Хабаровского края Дегтярева представили правительству региона. Он прибыл в регион утром 21 июля.