Экс-губернатор Хабаровского края Фургал заразился COVID-19

09:30
Фото: Агентство "Москва"
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусной инфекцией в следственном изоляторе, рассказал РИА Новости адвокат Борис Кожемякин.
По словам адвоката, у Фургала температура 38 градусов.
"Мы обратились с ходатайствами к администрации изолятора и к руководителю следственной группы, чтобы ему была оказана квалифицированная помощь. Ситуация осложняется тем, что в прошлом у него имелось тяжелое заболевание легких, он перенес операцию", – рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время защита передает ходатайства, в том числе о смягчении Фургалу меры пресечения, однако в первую очередь о том, чтобы ему оказали профессиональную медицинскую помощь.
Фургалу инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям. Его обвиняют в убийствах и покушениях на убийства, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и других преступлениях. По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.
Как установило следствие, решения о совершении убийств были приняты с целью продвинуть коммерческие интересы Фургала и его соучастников. Его причастность подтвердили показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключения произведенных судебных экспертиз и другие доказательства.
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