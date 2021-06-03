Суд продлил срок ареста Фургала до 12 месяцев

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Басманный суд столицы продлил срок ареста экс-главы Хараборовского края Сергея Фургала до одного года с момента задержания. Об этом сообщает ТАСС.

"Ходатайство следствия о продлении Фургалу меры пресечения до 7 июля удовлетворено", – рассказали в суде.

Уточняется, что на заседании защита бывшего губернатора просила изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Сергею Фургалу инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям. Его обвиняют в убийствах и покушениях на убийства, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и других преступлениях.

По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Как установило следствие, решения о совершении убийств были приняты с целью продвинуть коммерческие интересы Фургала и его соучастников. Его причастность подтвердили показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключения произведенных судебных экспертиз и другие доказательства.