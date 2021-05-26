Мосгорсуд отклонил просьбу Фургала отпустить его под домашний арест

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу, который обвиняется в организации убийств бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из его адвокатов Михаила Карапетяна.

"Мосгорсуд вновь отказался изменить меру пресечения нашему подзащитному с содержания под стражей на домашний арест с местом проживания в Москве у родственников", – рассказал защитник.

Фургалу инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям. Его обвиняют в убийствах и покушениях на убийства, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и других преступлениях.

По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Как установило следствие, решения о совершении убийств были приняты с целью продвинуть коммерческие интересы Фургала и его соучастников. Его причастность подтвердили показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключения произведенных судебных экспертиз и другие доказательства.