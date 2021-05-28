СМИ сообщили о проверке показаний Фургала по новой методике

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Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу провели новейшую комплексную психолого-лингвистическую экспертизу на основе иностранных компьютерных программ. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации газеты, во время проведения опроса в рамках экспертизы Фургал прибегал к манипуляции собеседниками, уклоняясь от предмета обсуждения и используя насмешки. Бывший чиновник якобы путался в ответах и ни разу не произнес фамилий жертв инкриминируемых ему преступлений.

Также издание утверждает, что Фургал вышел из себя после вопроса, к каким убийствам, совершенным в начале 2000-х годов на Дальнем Востоке, он еще причастен. У бывшего губернатора сбилось дыхание и изменился тембр голоса. Задействованные в исследовании эксперты заявили о вербальных и невербальных признаках, указывающих на неискренность обвиняемого.

Адвокат Фургала Сергей Гроза сообщил, что пока не получил материалы проведенной психолого-лингвистической экспертизы.

Сергею Фургалу инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям. Его обвиняют в убийствах и покушениях на убийства, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и других преступлениях.

По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Как установило следствие, решения о совершении убийств были приняты с целью продвинуть коммерческие интересы Фургала и его соучастников. Его причастность подтвердили показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключения произведенных судебных экспертиз и другие доказательства.