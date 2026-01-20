Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб в результате атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба по области.

Уточняется, что украинские военные нанесли удар с помощью беспилотника.

Ранее при атаке ВСУ был ранен глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков. Это произошло в селе Головчино. Изначально вражеский БПЛА ударил по коммерческому объекту и Панков выехал на место атаки.

В этот момент второй дрон атаковал объект повторно. При этом глава округа успел помочь женщине, чей автомобиль оказался повреждена от первого удара.