Военные США захватили танкер Sagitta в Карибском море

Военнослужащие США захватили танкер Sagitta в водах Карибского моря. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования страны (SOUTHCOM).

Задержание судна прошло в рамках установленной президентом США Дональдом Трампом блокады танкеров, находящихся под санкциями.

Согласно информации из базы данных, танкер Sagitta ходит под флагом Либерии и внесен в санкционные списки США в рамках антироссийских санкций.

Ранее Итальянская Финансовая гвардия арестовала в порту Бриндизи побывавшее в Новороссийске судно и груз в 33 тысячи тонн металла. Основанием для ареста якобы стал регламент ЕС №833/2014 о запрете на экспорт и импорт в РФ и последующие пакеты санкций.