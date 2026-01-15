США захватили шестой по счету связанный с Венесуэлой танкер

Фото: 123RF.com/bpfoto

Вооруженные силы США перехватили уже шестой по счету танкер, задействованный в перевозке нефти из Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По данным издания, операция прошла в акватории Карибского моря, название судна не раскрывается. Официальных комментариев от Южного командования ВС США и Пентагона не поступало.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее они захватили и вывезли из страны главу государства Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

Впоследствии американский лидер заявил, что венесуэльские власти передадут Штатам до 50 миллионов баррелей нефти для реализации. Нефть будет погружена на танкеры и доставлена напрямую к разгрузочным терминалам США.

Позднее американская администрация озвучила угрозы в отношении танкеров, выходящих за пределы Венесуэлы без официального запроса. Подобные судна пообещали захватывать.