Минобороны РФ подтвердило атаку БПЛА на танкер Matilda в Черном море

Фото: 123RF.com/astemmer

Танкер Matilda, следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских беспилотников в Черном море. Информацию подтвердила пресс-служба Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, сигнал с корабля был принят 13 января в 10:15 по международному каналу безопасности и бедствия. Атака произошла на удалении около 100 километров от Анапы в Краснодарском крае.

Помимо Matilda, удар был нанесен по танкеру Delta Harmony. Как уточнил официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетываев, суда имели все необходимые разрешения и были оснащены системами идентификации.

Он напомнил, что республика не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значительный вклад в глобальную и европейскую энергетическую безопасность, а также обеспечивает бесперебойные поставки энергоресурсов в соответствии с международными нормами.

Ранее в Минэнерго Казахстана пояснили, что атакованные танкеры были задействованы в транспортировке казахстанской экспортной нефти. В результате ударов на Matilda произошел взрыв без последующего горения. Жертв и пострадавших среди экипажа нет.

На танкере Delta Harmony после атаки возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Члены экипажа не пострадали.