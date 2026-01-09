ВС США подтвердили захват танкера Olina в Карибском море

Фото: depositphotos/Lindasj2

Южное командование вооруженных сил США подтвердило захват нефтяного танкера Olina в Карибском море. Соответствующее заявление опубликовано в канале ведомства в соцсети X.

В рамках операции морские пехотинцы и моряки объединенной оперативной группы Southern Spea высадились на борт судна с авианосца USS Gerald R. Ford. Захват обошелся без происшествий.

Ранее об операции США сообщали СМИ. По их данным, захват прошел около острова Тринидад. Журналисты также отметили, что до этого судно осуществляло рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора.

7 января американские военные совместно с береговой охраной США задержали танкер Marinera, который тогда плавал в водах Северной Атлантики под флагом РФ. Как сообщали СМИ, судно преследовалось 2 недели, в том числе авиацией Великобритании, Ирландии и Франции.

Европейское командование Вооруженных сил (ВС) США заявило, что танкер был задержан на основании ордера американского федерального суда за нарушение санкционного режима. В Белом доме добавили, что судно, перевозившее нефть, якобы не принадлежало никакой конкретной стране, но являлось частью теневого флота Венесуэлы.

Минтранс России назвал незаконным захват судна, которое получило временное разрешение на плавание под флагом России 24 декабря 2025 года. В ведомстве напомнили, что в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года прописано, что в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не может применять силу в отношении судов, зарегистрированных в юрисдикциях иных государств.

