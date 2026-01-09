Форма поиска по сайту

09 января, 16:14

Политика
WSJ: береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina

Береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina. Операция прошла около острова Тринидад, сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации агентства Reuters, до этого судно осуществляло рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора.

7 января американские военные совместно с береговой охраной США задержали танкер Marinera, который тогда плавал в водах Северной Атлантики под флагом РФ. Как сообщали СМИ, судно преследовалось 2 недели, в том числе авиацией Великобритании, Ирландии и Франции.

Европейское командование Вооруженных сил (ВС) США заявило, что танкер был задержан на основании ордера американского федерального суда за нарушение санкционного режима. В Белом доме добавили, что судно, перевозившее нефть, якобы не принадлежало никакой конкретной стране, но являлось частью теневого флота Венесуэлы.

Минтранс России назвал незаконным захват судна, которое получило временное разрешение на плавание под флагом России 24 декабря 2025 года. В ведомстве напомнили, что в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года прописано, что в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не может применять силу в отношении судов, зарегистрированных в юрисдикциях иных государств.

Двух россиян освободили из состава экипажа захваченного танкера "Маринера"

