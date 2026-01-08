Форма поиска по сайту

08 января, 21:35

Политика

Лукашенко назвал спектаклем захват танкера "Маринера" американцами

Фото: kremlin.ru

Захват российского танкера "Маринера" стал частью спектакля, который разыгрывают США и страны Запада. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Зачем было захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России? Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине?", – цитирует его БелТА.

О задержании "Маринера" стало известно 7 января. Минтранс России назвал захват судна американскими военными незаконным и напомнил, что это произошло в открытом море за пределами территориальных вод какого-либо государства.

При этом МИД РФ потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ на судне. Кроме того, дипломаты призвали неукоснительно соблюдать права и интересы россиян, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

