Европейское командование ВС США подтвердило задержание российского танкера "Маринера"

США задержали российский нефтяной танкер "Маринера" в водах Северной Атлантики за нарушение санкционного режима, сообщает Европейское командование американских Вооруженных сил (ВС).

"Судно было задержано <...> на основании ордера федерального суда США", – говорится в сообщении командования в соцсети X.

Кроме того, известие об этом в своих соцсетях прокомментировал министр обороны США Пит Хегсет. По его словам, блокада в отношении подсанкционной и незаконно добытой венесуэльской нефти остается в полной силе и в любой точке мира.

Ранее СМИ сообщали, что Береговая охрана США преследовала судно 2 недели. В российском МИД выражали свою обеспокоенность и заявляли, что корабль находится в международных водах и идет под государственным флагом России.

