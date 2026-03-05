Форма поиска по сайту

05 марта, 13:29

Общество
Адвокат Ковалевская: номер телефона могут отключить, если он не активен 90 дней

Эксперт рассказала, в каких случаях номер телефона могут отключить

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оператор связи может отключить номер телефона и передать его другому человеку, если он не был активен в течение 90 дней. Об этом порталу РИАМО сообщила адвокат Яна Ковалевская.

"В редких случаях срок составляет 180 дней, но, как правило, это именно 90", – сказала она.

По ее словам, оператор также может расторгнуть договор, если в течение этих дней на телефонном номере сохранялся отрицательный баланс. При этом будет считаться, что инициатором расторжения стал абонент.

Адвокат предупредила, что после прекращения действия договора мобильный оператор, как правило, не передает номер другому абоненту в течение 2 месяцев, поэтому есть шанс его вернуть. В случае блокировки нужно позвонить в call-центр или лично посетить офис оператора.

Если номер оказался утрачен и абонент понес убытки, он может получить компенсацию, однако придется доказать, что в этом виноват оператор связи. Если же договор прекратился по инициативе клиента, средства не вернут, заключила Ковалевская.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, как сократить расходы на мобильную связь. Для этого необходимо войти в личный кабинет и изучить все подключенные услуги. Забытые и ненужные сервисы можно отключить.

Также он рекомендовал рассмотреть семейные тарифы. При подключении нескольких номеров к одному оператору общая стоимость услуг обычно снижается.

