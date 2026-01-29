Форма поиска по сайту

29 января, 13:14

Политика

В России ужесточили ответственность за нарушения при выдаче сим-карт

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В России ужесточили меры ответственности для операторов связи за неправомерную выдачу сим-карт. Штрафы за такие нарушения могут достигать 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Согласно действующим нормам, физическое лицо может владеть не более чем 20 мобильными номерами. Операторы связи при заключении новых договоров обязаны проверять информацию об абонентах, наличие у них самозапрета на подключение дополнительных номеров и количество уже имеющихся сим-карт.

В случае превышения последним показателем предела, установленного законом, операторы не имеют права предоставлять услуги связи. С нового года за подобные нарушения вводятся штрафные санкции. Для должностных лиц они составят от 30 до 50 тысяч рублей, а для компаний – от 300 до 500 тысяч.

Аналогичные санкции предусмотрены и для операторов, если они все же подключат новую сим-карту, несмотря на превышение установленного лимита или наличие у абонента самозапрета.

В конце прошлого года крупнейшие российские операторы связи внедрили систему верификации иностранных сим-карт, согласно которой доступ к услугам блокируется при пересечении границы РФ.

При регистрации карты в сети отечественного оператора пользователю придет СМС с просьбой пройти проверку через captcha. Она может включать решение головоломки с пазлом или выбор изображения с конкретным объектом. После успешного прохождения доступ к мобильной сети и СМС на иностранной сим-карте будет восстановлен в течение нескольких минут.

политикатехнологииобщество

