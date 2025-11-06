Эксперт Ульянов: ребенок сможет обойти ограничения, установленные детскими сим-картами

В России появятся специальные сим-карты для несовершеннолетних. Как они помогут обезопасить детей и есть ли у нововведения какие-либо подводные камни, расскажет Москва 24.

"Где бы он ни находился"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минцифры России сообщило о введении специальных сим-карт для детей, которые будут оформляться исключительно с согласия родителей. Как заявил глава ведомства Максут Шадаев, новые симки ограничат доступ к определенным сервисам, включая социальные сети.





Максут Шадаев глава Минцифры По детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений.

Нововведение поддержали парламентарии. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов отметил, что ключевое преимущество – фильтрация трафика на смартфоне ребенка, сообщает News.ru.

"Я надеюсь, что на данных сим-картах будет дополнительно в принудительном формате и бесплатно обеспечена процедура "антифрод" (выявление и предотвращение мошеннических транзакций. – Прим. ред.). Любые нежелательные звонки будут блокироваться на стороне оператора. Они не дойдут до ребенка", – сказал Свинцов.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике Ограничения по установке приложений будут принудительно интегрированы в тариф через эту сим-карту. Нужно изучать, какие еще есть возможности для борьбы и с мошенничеством, и с нежелательным контентом.

При этом парламентарий указал на возможные проблемы с геолокацией во время сбоев связи.

Инициативу также поддержал зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"Я говорю как родитель. Первое условие – они не должны быть привязаны к финансовым сервисам. Если кто-то попросит ребенка выслать код, то он должен приходить на номер родителя, с которым связана детская симка. Нужно запретить регистрировать банковские продукты на детскую симку", – сказал он в беседе с изданием.

Милонов также предложил создать белые списки номеров для звонков и обеспечить постоянную связь.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Неважно, есть ли связь у оператора или ее нет: любой должен подхватить детскую симку в обязательном порядке, чтобы обеспечить минимальный набор для безопасности. Нужно сделать так, чтобы ребенок мог позвонить маме, папе из любой сети, где бы он ни находился.

Идея сим-карт для детей до 14 лет была впервые озвучена Шадаевым в августе. Тогда министр пояснил, что они будут иметь настраиваемые средства фильтрации трафика и блокировку доступа к соцсетям с возрастными ограничениями. В свою очередь, первый зампред комитета ГД по информационной политике Александр Ющенко тогда подчеркнул, что важны любые способы защиты детей от "беспредела" в интернете.

"Отсутствует механизм проверки"

Функция геолокации в детских сим-картах обеспечит родительский контроль, позволяя всегда знать местонахождение ребенка. При этом операторы не ощутят излишнюю нагрузку на сеть, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

"Система определения местоположения работает по принципу приема сигнала, а не его активной передачи. Подобно тому, как навигатор постоянно получает сигналы от спутников независимо от того, используете вы его или нет, геолокация сим-карты определяется по излучению через базовые станции. Поэтому никаких перегрузок сети не произойдет", – объяснил он.



Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Что касается точности определения местоположения, то при использовании базовых станций вместо GPS-навигации возможны некоторые погрешности. Хотя этот метод не такой точный, как GPS, для задач поиска ребенка в радиусе 50 метров его точности вполне достаточно, особенно учитывая, что GPS-сигналы могут глушиться, тогда как локация через базовые станции остается работоспособной.

Однако эксперт отметил, что возможно и нецелевое использование таких сим-карт.

"В теории люди могут покупать их для себя, используя для коммерческих целей, например, для отслеживания местоположения автомобиля вместо платной сигнализации. При этом отсутствует механизм проверки, сколько детей фактически у человека и насколько обоснованно получение детской сим-карты", – подчеркнул он.

IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер также отметил, что введение детских симок способно значительно упростить родительский контроль, однако возможность отслеживания геолокации носит "этически неоднозначный характер".

"Каждый родитель самостоятельно определяет приемлемость такого контроля. Тем не менее для детей младшего возраста, примерно до 10 лет, многие родители считают важным знать местонахождение ребенка, что является вполне понятным и обоснованным подходом", – сказал он в беседе с Москвой 24.

В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов подчеркнул, что, несмотря на плюсы нововведения, полностью полагаться на технические ограничения не стоит, особенно когда речь идет о школьниках.

"Дети старшего возраста часто обладают техническими навыками, превосходящими родительский опыт, и эффективно преодолевают ограничения с помощью коллективного опыта одноклассников", – подчеркнул он в разговоре с Москвой 24.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Открытость интернета, наличие альтернативных способов подключения через Wi-Fi-сети, публичные точки доступа или школьные сети значительно снижают эффективность технических ограничений. Хотя определенный процент ограничений может работать, при наличии желания их можно обойти.

Эксперт рекомендовал всегда проводить просветительскую работу, объясняя ребенку причины ограничений и различия между детской и взрослой сим-картами. Таким образом, у детей сформируется осознанность и различные блокировки будут восприниматься не как ущемление прав, а как мера безопасности, заключил Ульянов.