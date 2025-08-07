Форма поиска по сайту

07 августа, 20:32

В Минцифры РФ предложили ввести безопасные сим-карты для детей до 14 лет

Фото: 123RF/olegmalyshev

В России могут появиться специальные сим-карты для детей до 14 лет. Операторы должны будут предоставлять родителям соответствующий пакет услуг по запросу, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Он объяснил, что такие детские сим-карты будут иметь определенные настраиваемые родителями средства фильтрации трафика. Кроме того, по ним будет обеспечиваться блокировка доступа в социальные сети, где есть возрастные ограничения.

Шадаев отметил, родители могут "не захотеть" приобретать подобные сим-карты, но обычно взрослые заинтересованы в том, чтобы дать ребенку сим-карту, которая имеет настраиваемую фильтрацию.

"Операторы будут обязаны такую услугу предоставлять. А уже родители будут вправе решать, нужны им такие сим-карты или нет", – резюмировал глава министерства.

Ранее Шадаев рассказал, что Минцифры зафиксировало 56 человек, у которых были оформлены 1,2 миллиона активных сим-карт. Он предположил, что эти карты могли использоваться в какой-то деятельности, и посоветовал правоохранителям обратить на это внимание.

