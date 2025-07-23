Минцифры выявило 56 человек с 1,2 млн активных сим-карт

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Минцифры РФ зафиксировало 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных сим-карт. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев.

"Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание", – цитирует его ТАСС.

Глава ведомства предположил, что эти карты могут использоваться в какой-то деятельности.

1 апреля Владимир Путин подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Благодаря этому граждане смогут отказываться от рекламных звонков и сообщений, а все телефонные звонки от компаний будут маркироваться, что позволит определить, какое юрлицо говорит с пользователями по телефону.

Кроме того, на портале "Госуслуг" заработал сервис "Сим-карты", при помощи которого пользователи могут увидеть, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на одного человека. В нем показаны номера, включая тот, который привязан к учетной записи на портале.

Минцифры уточнило, что с 1 ноября этого года россиянам разрешат оформлять на себя не более 20 сим-карт. Однако если карт будет больше, то обслуживание приостановится по всем номерам.

