Сервис "Сим-карты" заработал на "Госуслугах"

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Сервис "Сим-карты", при помощи которого пользователи могут увидеть, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на одного человека, открылся на портале "Госуслуг". Он доступен в разделе "Профиль", сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

В сервисе показаны номера, включая тот, который привязан к учетной записи на портале.

Как рассказали в министерстве, телефонные злоумышленники могут пользоваться незаконно оформленными номерами. Однако теперь благодаря сервису россияне могут проверить свои договоры с операторами связи и убедиться, что на их имя не зарегистрированы "серые" сим-карты.

"Чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов, были введены ограничения по количеству номеров на одного человека", – напомнило ведомство.

Минцифры уточнило, что с 1 ноября этого года россиянам разрешат оформлять на себя не более 20 сим-карт, а иностранным гражданам с 1 июля – не более 10. Однако если карт будет больше, то обслуживание приостановится по всем номерам.

Кроме того, ведомство объяснило, как действовать при большом количестве неактуальных или подозрительных номеров. В первом случае договор можно расторгнуть через "Госуслуги", погасив задолженность при ее наличии.

Во втором – договор также приостанавливается на "Госуслугах". После этого пользователь должен обратиться к оператору для выяснения обстоятельств.

"Если ваш оператор еще не подключился к этому функционалу сервиса – обратитесь в его офис", – подчеркнуло ведомство, напомнив, что в правилах заключения договоров связи при этом ничего не меняется.

Ранее Владимир Путин подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Благодаря этому граждане смогут отказываться от рекламных звонков и сообщений, а все телефонные звонки от компаний будут маркироваться, что позволит определить, какое юрлицо говорит с пользователями по телефону.

Кроме того, в России появится специальная государственная информационная система (ГИС) для противодействия кибермошенничеству. В ней будут указываться различные данные о мошенниках.

